PSG : Courtisé au mercato, il préfère s'entrainer avec Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Difficile pour les jeunes joueurs parisiens de se faire une place au soleil au sein du club de la capitale.

Le centre de formation alimente toutefois régulièrement le groupe, et charge ensuite à Thomas Tuchel de prendre les décisions. Et parmi les promesses du club, il y a un élément qui a eu un temps de jeu inattendu ce mardi soir à Old Trafford : Colin Dagba. Le latéral capable de jouer à gauche comme à droite a terminé le match face à Manchester United, avec sérieux et application. Des qualités qui plaisent beaucoup à l’entraineur allemand, qui l’a pris sous son aile et l’a même convaincu de ne pas bouger cet hiver, malgré les demandes de plusieurs clubs. Le Celtic Glasgow, Southampton, Saint-Etienne ou Leipzig ont tenté de le faire venir en prêt, estimant que l’ancien lensois était barré par la concurrence. Mais son agent s’en félicite dans les colonnes de L’Equipe, Colin Dagba a préféré continuer de s’entrainer avec ce qui se fait de mieux en Europe, plutôt que de partir.

« Mais s’entraîner au quotidien avec Thiago Silva ou Neymar, c’est comme apprendre les maths avec un Prix Nobel de mathématiques, Il faut savoir être patient. Et lorsqu’un coach comme Tuchel te donne autant de confiance, il s’agit de bien réfléchir. Combien de joueurs de Ligue 1 aimeraient être au PSG ? Colin, lui, y est. Il est passé de petit remplaçant à bon remplaçant. Et peut-être qu’un jour il deviendra titulaire », a livré Patrick Glanz, persuadé que le choix a été le bon. Surtout si Dagba continue de grappiller un peu de temps de jeu et de conserver cet état d’esprit qui plait tant à Thomas Tuchel.