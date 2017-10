PSG : Courbis place un « point d’interrogation » sur Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que le Paris Saint-Germain est leader incontestable en Ligue 1 et dans son groupe de Ligue des Champions, Rolland Courbis n'a pas hésité à remettre en question Unai Emery.

Après un début de saison royal, et une impressionnante série de 12 victoires en 13 matchs entre le Trophée des Champions remporté contre Monaco en juillet et le succès 4-0 contre Anderlecht en Ligue des Champions, le club de la capitale connaît quelques difficultés ces derniers jours. Malgré sa nette victoire contre Nice vendredi (3-0), le PSG a frôlé la correctionnelle lors du Classique contre l'OM dimanche dernier (2-2). Par conséquent, le ciel s'assombrit de nouveau au-dessus d'Unai Emery. Exempt de tout reproche depuis plusieurs semaines, l'entraîneur espagnol semble avoir du mal à gérer son groupe conséquent. Et le manque de turnover se traduit notamment par la blessure au genou de Thiago Motta. Une gestion de l'effectif qui interroge Rolland Courbis.

« Il y a un clan des Brésiliens qui peut être très sympathique. Mais ça peut faire un vestiaire compliqué. Vendredi, il y a eu un turn-over dû à l’expulsion de Neymar et la blessure de Motta. Comme par hasard, on s’aperçoit que Di Maria sait jouer au football, on s’aperçoit qu’il y a d’autres joueurs que le onze-type… Le problème, c’est que nous sommes fin octobre et ce que tu sèmes, tu le récupères en mars/avril. Tout entraîneur a des qualités différentes. La question est de savoir si Emery qui a tiré le meilleur de Séville est le bon coach pour le Barça, le Real, le Bayern, City ou pour le PSG ? Je ne donne pas la réponse, mais je mets un grand point d’interrogation… Et un point d’interrogation, ce n’est pas un oui ! », a lancé, sur RMC, Courbis, qui émet donc des doutes sur le fait qu'Emery mène le PSG dans les hautes sphères du football européen malgré son très bon effectif. Réponse en début d'année 2018...