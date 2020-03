PSG : Coup de tonnerre, Paris prive Neymar et Mbappé des JO !

Dans : PSG.

Noël Le Graët rêvait de voir Kylian Mbappé disputer les Jeux Olympiques à Tokyo avec l’Equipe de France l’été prochain mais ce mardi, le PSG a sans doute mis fin au feuilleton.

Et pour cause, L’Equipe indique que le Paris Saint-Germain a adressé, en fin de semaine dernière, un courrier à la Fédération française de football afin de lui signifier que Kylian Mbappé ne participera pas aux Jeux Olympiques du 24 juillet au 9 août. Et pour cause, les clubs n’ont aucune obligation de libérer leurs joueurs pour cette compétition, qui ne fait pas partie du calendrier officiel de la FIFA, au contraire des compétitions comme l’Euro, la Copa America ou la Coupe du monde.

Et au Paris Saint-Germain, il n’y aura pas de jaloux puisque le quotidien national affirme que le même sort attend Neymar, qui souhaitait également disputer les Jeux Olympiques en tant que capitaine du Brésil. La situation est exactement la même aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, lesquels n’ont nullement l’intention de récupérer Neymar et Kylian Mbappé complètement carbonisés à la fin de l’été, après que les deux stars aient respectivement disputé les JO en plus de l’Euro et de la Copa America.

Reste maintenant à voir si les fédérations concernées parviendront à convaincre le Paris Saint-Germain de changer d’avis. Concernant Kylian Mbappé, Noël Le Graët n’a pas définitivement renoncé. Didier Deschamps est également un acteur de ce dossier, lui qui aura Kylian Mbappé sous sa responsabilité pour l’Euro, qui se dispute juste avant les Jeux Olympiques. Interrogé par L’Equipe avant le tirage au sort de la Ligue des Nations ce mardi soir, le sélectionneur tricolore s’est voulu prudent. « Il y a l'Euro, et puis après, on verra, nous a-t-il déclaré. Je suis dans la préparation de cette compétition, c'est tout. Ce qui se passe après m'intéresse, mais cela ne me concerne pas personnellement ». Du côté du PSG, on semble en tout cas avoir tranché et on voit mal comment la FFF ou la fédération brésilienne pourront faire changer d’avis le club parisien…