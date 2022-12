PSG : Le Qatar prolonge Messi, Mbappé enrage

Dans : PSG.

Lionel Messi va signer une prolongation de contrat avec le PSG à son retour de vacances. Son augmentation salariale obtenue en négociant au Qatar ne passe pas aux yeux de Kylian Mbappé.

La dernière fut la bonne pour Lionel Messi, si malheureux par le passé avec l’Argentine et qui est désormais passé à la postérité en soulevant la Coupe du monde, le trophée le plus prestigieux et le seul qui lui manquait dans son incroyable palmarès. Une splendide revanche pour le Sud-Américain qui a su relever la tête après des passages parfois compliqués avec sa sélection, quand il se faisait cracher dessus par ses propres supporters et par les médias de son pays en 2016, qui se félicitaient de sa retraite internationale après son pénalty manqué face au Chili en finale de Copa America. Une retraite de courte durée, et qui permet à l’aventure de bien se terminer, même si Lionel Messi compte encore jouer quelques temps avec sa sélection.

Le PSG et Messi ont négocié au Qatar

Il compte prolonger le plaisir, comme il l’a expliqué après la finale remportée face à la France. Et ce devrait être le cas également au PSG. Le Parisien le confirme encore ce vendredi, tout est bouclé en ce qui concerne la prolongation de contrat de Lionel Messi à Paris, et l’Argentin évoluera encore au Parc des Princes la saison prochaine. Une réponse rapide qui cloue le bec au FC Barcelone ou à l’Inter Miami, deux clubs très volubiles dans les médias, mais qui vont devoir attendre pour récupérer le septuple, et peut-être bientôt octuple Ballon d’Or.

Le PSG a en effet profité de rendez-vous au Qatar pour effectuer un incroyable forcing afin de convaincre Lionel Messi de rester encore au moins une saison. Alors que Messi et son père Jorge avaient assuré que rien ne serait discuté ou décidé à Doha, tout le contraire s’est produit avec des réunions très précises, y compris en compagnie de Luis Campos, le directeur sportif du PSG. Résultat, dès son retour de vacances, dans quelques jours, Paris pourrait frapper en annonçant le nouveau contrat de Lionel Messi et couper ainsi court à toute éventuelle rumeur. De quoi permettre à tout le monde de se concentrer sur la deuxième partie de saison.

Mais selon Don Balon, ce nouveau contrat négocié au Qatar pourrait aussi faire tousser dans le vestiaire. En effet, Lionel Messi aurait profité de son statut de meilleur joueur de la Coupe du monde, d’un possible nouveau Ballon d’Or en perspective, pour négocier un salaire à la hausse, chose incroyable pour un joueur de 35 ans. Son statut serait ainsi encore renforcé, et le journal espagnol estime que Nasser Al-Khelaïfi et le club de la capitale prennent ainsi le risque de froisser un Kylian Mbappé qui se veut être le patron sportif du PSG. Déjà que les célébrations chambreuses de l’Argentine à l’encontre du numéro 7 parisien ont de quoi le faire tiquer, si en plus le Qatar déroule le tapis rouge à Lionel Messi, Mbappé risque de poser des questions à l’heure où son avenir est loin d’être réglé. Ce serait d’ailleurs le prochain dossier chaud du club de la capitale, qui a prévu de s’asseoir tranquillement avec Mbappé et son clan, eux aussi rencontrés à plusieurs reprises au Qatar, pour clarifier la situation et pourquoi pas s’attaquer à une nouvelle prolongation.