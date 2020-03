PSG : Mbappé aux JO, Al-Khelaïfi se fait draguer

Dans : PSG.

Désireux de marquer l’histoire du football français, Kylian Mbappé a d’ores et déjà exprimé sa volonté de participer aux Jeux Olympiques avec les Bleus à Tokyo cet été.

Au sein de la direction du Paris Saint-Germain, on est toutefois beaucoup moins chaud à l’idée de voir Kylian Mbappé enchaîner l’Euro puis les Jeux Olympiques en l’espace de quelques semaines. Reste que l’attaquant parisien fait partie de la pré-liste de l’Equipe de France pour cette compétition internationale, qui se déroulera du 22 juillet au 8 août. Une information confirmée par le président de la FFF en personne. Présent à Amsterdam, où il doit être élu mardi comme représentant de l’UEFA au conseil de la Fifa, Noël Le Graët en a profité pour titiller Nasser Al-Khelaïfi, lequel aimerait que Kylian Mbappé se repose après l’Euro pour ensuite préparer au mieux la saison 2020-2021 avec Paris.

« Mbappé est dans une pré-liste de 80 joueurs pour les JO, établie par Sylvain Ripoll (le sélectionneur de l'équipe de France olympique), qui descendra à 50 bientôt, puis à 18 + 4 réservistes. Il a l'âge d'y aller. Comme tous les jeunes de son âge qui ont du talent, il est donc sur la liste. Les présidents de clubs, en général, trouvent que les dates ne sont pas bonnes. C'est comme ça… Oui, j’ai vu Nasser Al-Khelaïfi. Je lui ai demandé comment allait Mbappé. Il m’a dit « Très bien ». On en est là » a indiqué dans des propos rapportés par L'Equipe, avec un brin d’ironie, Noël Le Graët. Assurément, il faudra pousser le dialogue un peu plus loin dans les prochaines semaines afin de savoir si Kylian Mbappé participera aux Jeux Olympiques avec l’Equipe de France. La position du PSG est d’autant plus délicate que dans le même temps, Neymar a également exprimé sa volonté de participer aux JO avec le Brésil.