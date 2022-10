PSG : Coup de tonnerre, Messi dragué par un club de rêve

Dans : PSG.

Lionel Messi laisse son avenir de côté, mais tout le monde s'est bien rendu compte qu'il avait retrouvé son meilleur niveau. Si le PSG espère le prolonger, le Manchester City de Pep Guardiola va passer à l'action.

L’après Coupe du monde sera particulièrement scruté pour Lionel Messi. Le numéro 10 de l’Argentine a d’ores et déjà prévenu qu’il ne parlerait et ne déciderait surtout rien en ce qui concerne son avenir avant le mois de janvier. Son contrat avec le PSG prend fin au mois de juin 2023, et une prolongation est possible, mais uniquement au bon vouloir de La Pulga. Nasser Al-Khelaïfi rêve de boucler un nouveau tour de force au mercato en conservant son maestro argentin, ce qui serait un réel exploit après sa première saison très décevante. Mais son retour au premier plan créé forcément une attente, et notamment sur le marché des transferts.

Un club de rêve pour Messi

Si le PSG a la priorité pour les négociations étant donné qu’il a le septuple Ballon d’Or sous sa coupe pour encore six mois, au minimum, le niveau de jeu affiché par Léo Messi fait saliver à nouveau le FC Barcelone. Son président Joan Laporta, le même qui l’avais mis dehors à l’été 2021, estime désormais avoir une dette morale mais néanmoins les moyens financiers pour le faire venir. Il n’est pourtant pas certain que le Barça soit le club le plus séduisant actuellement, vu que cela fait deux saisons de suite qu’il ne passe plus les poules de Ligue des Champions.

En revanche, outre le PSG, un club impressionne en Europe et rêve désormais de Lionel Messi. Il s’agit de Manchester City, qui, selon Don Balon, compte suivre les recommandations de Pep Guardiola en essayant de recruter l’Argentin en 2023. Les deux hommes ont déjà collaboré ensemble par le passé, faisant le succès du Grand Barça dans les années 2008-2012. Dès le mois de janvier, comme le règlement l’y autorise, le club anglais pourra faire connaître son intérêt pour récupérer La Pulga. Une aventure en Premier League n’a jamais vraiment tenté Lionel Messi, mais les Citizens ont de réels arguments. La garantie ou presque de terminer la saison avec au moins un trophée, la maestria de Pep Guardiola sur le banc de touche, et des moyens financiers dignes de ceux du PSG.

Voilà qui pourrait en tout cas définitivement éloigner Messi d’un retour au Barça, même si les choses ne se passaient finalement pas si bien que ça avec Paris en deuxième partie de saison. Les performances de chacun en Ligue des Champions seront certainement scrutées de près. Car s’il devait rester en Europe une saison ou deux de plus, Lionel Messi voudrait poursuivre sa carrière dans un club capable de gagner la Ligue des Champions, qui la fuit depuis désormais bientôt 8 ans.