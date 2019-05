PSG : Coup de tonnerre, Mbappé ouvre la porte à un départ !

Dans : PSG, Mercato.

C’est en toute fin de soirée, au moment où le dernier trophée, celui de joueur de la saison, venait d’être remis, que les Trophées UNFP ont basculé de manière totalement inattendue.

Kylian Mbappé, qui a reçu cette récompense largement méritée pour avoir martyrisé les défenses de Ligue 1, a tout d’abord remercié le club parisien et son président, avant de planter un énorme coup de couteau dans le dos de ces derniers avec une déclaration qui risque de faire parler pendant des semaines. Alors qu’il avait régulièrement confié son souhait et sa certitude de continuer l’aventure au Paris Saint-Germain, le champion du monde a clairement laissé entendre qu’il pourrait changer de direction prochainement.

« J’arrive à un second tournant de ma carrière. J’ai découvert énormément de choses au PSG. Ce sera peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités, peut-être avec le PSG, je l’espère avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs dans un nouveau projet », a lancé un Kylian Mbappé qui a bien évidemment été harcelé de questions à ce sujet dans la zone mixte de l’événement. Il en a alors profité pour rappeler qu’il avait « fait passer son message », et celui-ci n’était pas forcément attendu par Nasser Al-Khelaïfi et le club de la capitale.