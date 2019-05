PSG : Coup de tonnerre, Marquinhos est chaud pour la Juventus

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Il est probablement le défenseur le plus discret, mais aussi le plus efficace du Paris Saint-Germain cette saison.

Marquinhos sort d’une saison pleine avec Paris, alors que ses compères Kehrer, Thiago Silva ou Kimpembe n’ont pas eu sa régularité et son niveau de performance. De quoi renforcer la position du Brésilien, présent depuis six ans et perçu comme un cadre exemplaire sur et en dehors du terrain. Ce dernier aimerait voir son statut être confirmé par une belle prolongation de contrat, à laquelle la direction du club francilien n’est pas opposée. Mais une rumeur venue de l’étranger risque, volontairement ou non, de faire accélérer les choses.

En effet, la Gazzetta dello Sport annonce que la Juventus a contacté l’entourage de l’ancien de la Roma en vue d’un transfert, et que la réponse a été étonnement positive. Néanmoins, boucler cette opération sera très difficile, Marquinhos ayant un statut d’intouchable et un contrat allant jusqu’en juin 2022. Mais le quotidien sportif italien précise que les dirigeants de la Vieille Dame ont de la suite dans les idées, et qu’ils seraient prêts à discuter d’un échange avec Miralem Pjanic, très apprécié par Antero Henrique. De quoi allécher le PSG, qui se voit toutefois difficilement recommencer un chantier en défense centrale avec le départ d’un joueur performant, polyvalent et très estimé par les supporters.