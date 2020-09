PSG : Coup de théâtre, le Real menace de renoncer à Mbappé !

Dans : PSG.

Entre la crise financière qui touche tous les clubs européens et la situation contractuelle de Kylian Mbappé, le Real Madrid a décidé de ne pas bouleverser son effectif cet été.

La Maison Blanche a été prudente, alors qu’elle vient d’échouer deux fois avant le dernier carré de la Ligue des Champions. Ce n’est pas son genre, mais Florentino Pérez fonctionne à l’économie, et ce n’est pas forcément provisoire. Le média madridista Defensa Central lâche une énorme bombe ce vendredi, en affirmant que la situation financière inquiète énormément la direction du club de la capitale espagnole. En effet, d’énormes travaux de rénovation de Santiago Bernabeu ont été entrepris, avec un coût non négligeable de 500 ME. Cela a bien évidemment été budgétisé, mais son impact sur les finances du Real n’est pas négligeable. En plus de cela, en Espagne comme dans plusieurs pays européens, la tendance n’est pas à l’optimisme au sujet de l’épidémie de Covid-19, et Florentino Pérez est en train de comprendre qu’il risque de vivre une saison à huis-clos ou presque, sans merchandising ou billetterie.

Certaines zones à Madrid sont reconfinés, et même une présence limitée de spectateurs n’est pas à l’ordre du jour dans les mois à venir. Le manque à gagner inquiète énormément le président du Real, qui a prévu de faire au moins un investissement énorme l’été prochain, en faisant venir Kylian Mbappé pour au moins 150 ME. Et ceci sans parler d’Eduardo Camavinga, aussi ciblé par les Merengue. Le média spécialisé explique que Pérez a refusé d’envisager de demander aux joueurs de baisser leur salaire ou leur prime, car la situation deviendrait intenable si le Real profitait de ces efforts pour effectuer un véritable pont d’or à Mbappé. Pour le moment, faire signer l’attaquant du PSG est considéré comme une opération « très difficile », et Pérez ne compte pas mettre la santé financière de son club en péril pour cela. Le Paris SG s’en doute également, cette situation peut aussi permettre au Real Madrid de demander un transfert à la baisse pour le champion du monde, qui aura du mal à dépasser les 180 ME déboursés par le PSG pour le faire venir en 2017.