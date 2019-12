PSG : Coup de théâtre dans le dossier Edinson Cavani ?

Dans : PSG.

Pas plus tard que la semaine dernière, la presse espagnole était unanime pour dire que l’Atlético de Madrid faisait d’Edinson Cavani sa priorité offensive dans l’optique du mercato hivernal.

Les Colchoneros avaient même trouvé un accord de principe avec l’international uruguayen, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans six mois. L’enjeu des prochaines semaines était de trouver un accord avec le champion de France en titre pour un transfert en janvier. Mais au cours des derniers jours, la situation a profondément évolué puisque Deportes Cuatro affirme désormais que l’Atlético de Madrid a totalement changé son fusil d’épaule, ne faisant plus du Matador parisien sa priorité hivernale en attaque.

L'Atlético de Madrid ne veut plus de Cavani !

Et pour cause, la signature d’Edinson Cavani, indemnité de transfert et salaire compris, représenterait une somme d’argent bien trop importante pour l’Atlético de Madrid. C’est ainsi que la formation de Diego Simeone a d’ores et déjà lancé deux nouvelles pistes. La première va parler aux observateurs de la Ligue 1 puisqu’elle mène à l’ancien Sochalien Cédric Bakambu, actuellement en Chine au Beijing Guoan mais qui avait brillé pendant 3 saisons à Villarreal. Si la piste menant au Congolais s’avérait trop compliquée, alors l’Atlético de Madrid pourrait se rabattre sur Paco Alcacer, qui souhaite quitter le Borussia Dortmund selon Marca. Autant dire que les Colchoneros recherchent bien un renfort en attaque. Mais à moins d’un énième retournement de situation, ce ne sera pas Cavani. En tout cas pas en janvier…