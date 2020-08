PSG : Coup de balai au Barça, Leonardo a trouvé son bonheur

Dans : PSG.

Sur le point d’opérer de nombreux changements à tous les étages, le FC Barcelone risque de pousser plusieurs joueurs vers la sortie. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain et son directeur sportif Leonardo.

Pour le moment concentré sur son parcours en Ligue des Champions, avec la demi-finale contre le RB Leipzig mardi (21h), le Paris Saint-Germain attendra la fin définitive de sa saison pour réellement passer à l’action sur le marché des transferts. Un mercato estival qui s’annonce mouvementé pour le club de la capitale, à la recherche d’un latéral droit, d’un défenseur central, d’un attaquant et d’un milieu de terrain.

Pour ce dernier profil, on sait que Leonardo aimerait compléter l’effectif de Thomas Tuchel avec un joueur plus physique à la Arturo Vidal (33 ans). En effet, le directeur sportif parisien, dont la priorité Sergej Milinkovic-Savic a décidé de rester à la Lazio Rome, s’intéresserait désormais au milieu du FC Barcelone, annonce le média chilien La Cuarta. Peut-être une bonne affaire en vue étant donné que l’ancien joueur de la Juventus Turin a entamé la dernière année d’un contrat que ses dirigeants ne prolongeront probablement pas.

Le prix de Vidal

A priori, l’international chilien devrait plutôt faire partie du coup de balai annoncé après la gifle infligée par le Bayern Munich (8-2) en quarts de finale de la Ligue des Champions vendredi. En tout cas, le PSG aurait déjà sondé l’entourage de Vidal et serait prêt à lui offrir un salaire supérieur à ses revenus actuels (10 M€ par an), le départ d’Edinson Cavani et celui à venir de Thiago Silva offrant plus de marge financière. Il serait ensuite facile de convaincre le Barça, pressé de vendre, et qui réclamerait 14 M€ pour son milieu réputé agressif sur le terrain.