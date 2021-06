PSG : Correa, la piste à 30 ME que Paris adore

Dans : PSG.

A la recherche de bonnes opportunités sur le marché des transferts, le PSG a coché le nom de Joaquin Correa (Lazio Rome).

Après avoir enrôlé Georginio Wijnaldum et tandis que Gianluigi Donnarumma se rapproche, le Paris Saint-Germain prospecte dans le secteur offensif. Et pour cause, Moise Kean et Mauro Icardi ne sont pas certains de rester, bien au contraire. Afin de compenser un éventuel départ de l’Italien ou de l’Argentin, le directeur sportif parisien Leonardo a coché le nom de Joaquin Correa. A en croire les informations obtenues par le journaliste Ignazio Genuardi, l’attaquant romain a les faveurs du PSG. Et si la Lazio a fixé son prix à hauteur de 40 ME, une offre inférieure pourrait suffire. De quoi faire sincèrement réfléchir les dirigeants du Paris Saint-Germain.

« Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2024 avec la Lazio, Correa pourrait bouger cet été. Alors que Sarri ne semble pas spécialement compter sur lui, l’Argentin a particulièrement la cote en PL, mais le PSG s’est aussi renseigné par l’intermédiaire de Leonardo. Officiellement, la barre est fixée autour de 40 ME, mais une offre avoisinant les trente millions, plus des bonus, pourrait suffire » a expliqué le journaliste, pour qui la piste Joaquin Correa fait réfléchir le Paris Saint-Germain. Joueur clé de la Lazio Rome depuis son transfert en provenance du FC Séville il y a trois ans, Joaquin Correa a encore brillé cette saison avec 11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Reste maintenant à voir si le principal intéressé donnera sa préférence à la Premier League, où de nombreux clubs le courtise, ou à la France et donc au PSG. L’aspect financier sera déterminant, mais sans doute pas décisif. Car au Paris Saint-Germain, difficile pour Joaquin Correa de se projeter dans la peau d’un titulaire avec Neymar ou encore Kylian Mbappé comme concurrents.