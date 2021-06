PSG : Donnarumma à Paris, vol spécial Paris-Italie !

Dans : PSG.

Impeccable vendredi soir avec l'Italie contre la Turquie, Gianluigi Donnarumma devrait être officialisé par le Paris Saint-Germain dans les prochaines 48 heures.

Le public français a probablement découvert lors du match d’ouverture de l’Euro 2021 le gardien de but international italien, du moins ceux qui ne sont pas des fans de la Serie A ou de l’AC Milan. Mais Gianluigi Donnarumma devrait rapidement être nettement plus populaire dans notre pays, puisque sauf très improbable retournement de situation le portier milanais va s’engager rapidement avec le Paris Saint-Germain. Mino Raiola ayant ficelé les derniers détails de cette opération, Donnarumma étant désormais libre, la signature et l’officialisation pourraient même intervenir avant la fin du week-end. Pour cela, le PSG a prévu d’envoyer en Italie son staff médical afin de valider l’opération.

Ne pouvant évidemment pas quitter la bulle sanitaire mise en place autour de l’équipe d’Italie, Gianluigi Donnarumma va recevoir la visite des médecins parisiens dans un espace qui aura été sécurisé à cette occasion au centre technique national à Coverciano, proche de Florence. Et si cette visite s’avère positive, ce qui ne devrait être qu’une simple formalité, le gardien de but de 22 ans va signer jusqu’en 2026 avec le Paris Saint-Germain annonce différents médias, dont Sky Italia. Il faut désormais savoir ce que Leonardo souhaite faire de Donnarumma, car la situation n’est évidemment pas très claire. Plusieurs rumeurs s’opposent, à savoir que le portier italien sera prêté une saison avant de rejoindre le PSG ou bien que Keylor Navas sera lui prêté. Quoi qu’il en soit, cette signature imminente de Gianluigi Donnarumma est le deuxième gros coup du vice-champion de France en ce début de mercato après la signature de Georginio Wijnaldum. Le milieu néerlandais et le gardien de but de la Squadra Azzura ayant tout de même un point commun, ils étaient libres de tout contrat. De quoi permettre au Paris Saint-Germain d'investir un peu plus sur les salaires.