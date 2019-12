PSG : Complice de Verratti, Michaël Youn balance ses dérapages

Dans : PSG.

Souvent critiqué sur son hygiène de vie, Marco Verratti a du mal à changer ses mauvaises habitudes. Un nouveau témoignage vient accabler le milieu du Paris Saint-Germain.

Depuis sa signature au Paris Saint-Germain en 2012, Marco Verratti a cette réputation qui lui colle à la peau. Celle d’un joueur loin d’être irréprochable dès lors qu’il quitte le rectangle vert. Il faut dire que l’Italien ne fait rien pour se débarrasser de cette mauvaise image. Il n’est pas rare d’entendre des témoignages de personnes ayant aperçu le « Petit Hibou » dans des sorties nocturnes. Mais ce qui dérange le plus, c’est sans doute son incapacité à arrêter la cigarette. Comme Verratti l’a confié lui-même à Michaël Youn.

« Dès que je sors, je croise Verratti donc à un moment, on a fini par devenir proches ! (rires). Je ne sors pas souvent, mais dès que je sors, il est là, a raconté l’acteur français à RMC. S'il est whisky-coca ? Plus bière et clopes. Le mec fume ! Il fume ! Il m'a dit "je me suis mis à la clope électronique". Je lui dis "oui mais bon quand même, t'es joueur de haut niveau !" Moi je suis saltimbanque, ce n'est pas grave ! Donc ça m'a un peu choqué. »

Blanc avait prévenu

Une déclaration qui n’étonnera pas Laurent Blanc. En effet, l’ancien entraîneur de Verratti au Paris Saint-Germain s’est récemment montré fataliste sur les habitudes de l’international italien en dehors des terrains. « Il ne peut pas tout éliminer de sa vie ni changer sa personnalité, avait prévenu le technicien. Il faut qu’il soit lui-même. Mais il faut qu’il fasse les choses de manière un peu plus juste, plus mesurée, en trouvant le bon équilibre. C’est un grand joueur mais il a encore un palier pour devenir un très grand joueur. » Plus les saisons passent, et plus ses chances d'y parvenir diminuent...