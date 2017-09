PSG : Comment Neymar a réglé le « penaltygate »

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec le forfait de Neymar, le Paris Saint-Germain sera au moins tranquille sur ce sujet ce samedi à Montpellier. Néanmoins, l’histoire du « penaltygate » et la difficulté pour Edinson Cavani et Neymar à se partager les coups de pied arrêtés, a fait du bruit, beaucoup plus que prévu. Après 48 heures de repos à l’issue du match face à Lyon, la température a nettement baissé dans le vestiaire, pour que finalement, tout se mette à plat ce jeudi. Devant le groupe, Neymar s’est adressé à tout le monde par le biais de Thiago Silva, pour expliquer que le collectif passait avant tout et que cette situation l’avait touchée.

« Jeudi, tous les joueurs du Paris Saint Germain étaient réunis juste avant l’entrainement. Unai Emery allait commencer à donner ses consignes quand il s’est interrompu pour donner la parole au capitaine de l’équipe Thiago Silva et à la star parisienne Neymar. L’ancien Barcelonais a alors commencé un discours traduit par son compatriote et capitaine. Neymar présente ses excuses au reste du groupe et plus particulièrement à son compère d’attaque Edinson Cavani. L’allocution de l’ailier brésilien est courte, entre une et deux minutes. Le temps pour lui d’expliquer en substance qu’il n’y a avait rien de plus important que le collectif et qu’il fallait qu’il s’intègre pleinement. En ajoutant aussi que cette histoire avait pris des dimensions disproportionnées », a ainsi expliqué RMC, pour qui le message de Neymar a été très apprécié par l’ensemble du groupe, afin de ne pas laisser pourrir cette situation, même si rien n’indique que le tireur officiel de pénalty au PSG a été désigné.