PSG : Comment le clan Kouassi a piétiné le Paris SG

C’est l’un des échecs dont le PSG se passerait bien à l’heure actuelle. Tanguy Kouassi, qui semblait destiné à un bon début de carrière à Paris, a lâché son club formateur et va s’engager dans les prochains jours pour le Bayern Munich.

Le défenseur central, qui avait pourtant la confiance de Thomas Tuchel et aurait même pu présenter une solution viable dans l’axe la saison prochaine, a tout plaqué au moment fatal. Les discussions pour sa prolongation avaient débuté il y a longtemps, mais n’avaient jamais pu aboutir. C’est tout récemment au cours de ce mois de juin que les choses se sont décantées, avec des révélations du site parisfans.fr qui vont faire froid dans le dos. En effet, pour signer professionnel au PSG, son club formateur, l’agent et les proches de Kouassi demandaient 10 ME de prime. Un accord aurait pu être trouvé sur un montant légèrement inférieur, mais son agent avait notamment stipulé que Kouassi devait bénéficier d’un temps de jeu et d’une place plus importante dans la rotation que ses concurrents, et notamment Thilo Kehrer et Abdou Diallo. C'en était de trop à ce niveau pour Paris.

Leonardo a ensuite beaucoup oeuvré pour trouver un accord, garantissant même à son agent, Hakim Hamouche, un prêt de son joueur dans le club de son choix pour lui donner du temps de jeu en Ligue 1. Mais en réalité, le représentant de Kouassi avançait surtout avec les autres clubs, et faisait jouer la surenchère selon le site parisien. Et jusqu’au bout, le PSG a servi d’appât, puisque la réunion de la dernière chance n’a jamais eu lieu. Le clan Kouassi l’avait organisée pour mettre la pression sur le Bayern Munich afin d’obtenir l’offre à sa convenance, et Leonardo n’a été informé que tout était fini pour le PSG après les médias, informés par ce fameux Hakim Hamouche qui a désormais porte close à Paris. Un dossier qui va laisser des traces, le PSG ayant fait des copieux efforts pour conserver son jeune défenseur, sans succès.