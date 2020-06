PSG : L'agent de Kouassi black-listé, Paris menace !

Dans : PSG.

Après de longs mois de négociations, Tanguy Kouassi a finalement pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain afin de rejoindre le Bayern Munich.

Un énorme coup dur pour le PSG, qui comptait bien faire signer à son prometteur défenseur de 18 ans son premier contrat professionnel. En interne, Leonardo ne cache pas sa colère, lui qui offrait un confortable salaire, une belle prime à la signature et un rôle important à Tanguy Kouassi au sein du projet parisien. Assurément, le coup est rude pour le PSG, qui regrette notamment l’attitude d’Hakim Hamouche dans ce dossier, l’agent de Tanguy Kouassi.

Un agent très mal vu au sein du PSG

Selon un proche du club interrogé par Le Parisien, Leonardo envisage clairement de black-lister cet agent à l’avenir. « Hakim Hamouche était déjà mal vu au PSG mais ce qui s’est passé avec Kouassi est beaucoup plus grave qu’avec Antoine Bernede et Jean-Kévin Augustin car le club comptait beaucoup moins sur eux. Là, il va devenir vraiment wanted (sic) et ça risque d’être de plus en plus compliqué pour lui de traiter des dossiers avec les dirigeants à l’avenir » explique-t-il. Pour la petite histoire, Hakim Hamouche est loin d’être agent de formation puisqu’il s’agissait de l’ancien chauffeur de Grégory van der Wiel à Paris. C’est précisément grâce à ce job que peu à peu, il a obtenu ses entrées au Camp des Loges au point d’obtenir désormais les faveurs des jeunes Titis formés à Paris. Visiblement, il n’aura désormais plus les clés du centre d’entrainement du PSG, Leonardo ayant été totalement poussé à bout dans ce dossier.