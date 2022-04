PSG : Al-Khelaïfi a son chouchou pour l’après-Mbappé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En quête d’une nouvelle star offensive pour compenser l’éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain, le Paris Saint-Germain continue son travail de sape dans le dossier Mohamed Salah.

Même si la tendance semble plutôt favorable en ce moment par rapport à la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG, le club de la capitale française se doit quand même de plancher sur son éventuel remplaçant. Et selon Don Balon, le grand favori pour prendre la succession de Mbappé serait bel et bien Mohamed Salah. Sous contrat jusqu’en 2023, l'international égyptien refuse pour l’instant de prolonger son bail à Liverpool. Autant dire que l’attaquant de 29 ans a de grandes chances d’être sur le marché des transferts l’été prochain, vu que les Reds voudront forcément récupérer de l’argent avec l’un des meilleurs attaquants du monde.

Paris rêve de recruter Salah pour remplacer Mbappé

Pour sortir Salah de Liverpool, il faudra donc signer un gros chèque, autour des 100 millions d’euros. Pas un frein pour le PSG, surtout que « Nasser Al-Khelaifi voit Salah comme le remplaçant parfait pour compenser le départ plus que possible de Mbappé vers le Real Madrid ». Sauf que Paris ne sera pas seul dans ce dossier, sachant que le Barça est également dans la course pour faire venir Salah, au moment où Xavi a réussi à remettre le club catalan sur le devant de la scène.

Salah en froid avec Liverpool

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre la fin de la saison pour savoir de quoi sera fait l’avenir des uns et des autres, et notamment de Salah. Malgré les dires de Jürgen Klopp, qui est « satisfait de la façon dont les pourparlers se déroulent », les négociations entre Salah et Liverpool sont pour l’instant au point mort. « Je ne peux pas être égoïste et parler de ma situation. Nous sommes dans la période la plus importante pour l'équipe, donc je dois juste parler de l'équipe, me concentrer sur l'équipe, c'est la chose la plus importante. C'est tout ce que je peux dire sur mon avenir. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas », a récemment lancé Salah sur SkySports. En laissant planer le doute, l'Egyptien laisse donc toutes les portes ouvertes, y compris celle du PSG, où il pourrait avoir la lourde tâche de remplacer Mbappé.