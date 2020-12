PSG : Coman a battu Paris les yeux fermés

Dans : PSG.

Même si 2020 s’est mal terminé pour le Paris Saint-Germain, avec l’éviction de Thomas Tuchel, le club de la capitale peut quand même être fier de son année.

Malgré une troisième place à la mi-saison en Ligue 1, le PSG a effectivement marqué son histoire et celle du football français au cours des derniers mois. En août, à l’issue d’un Final 8 plein de rebondissements, avec des succès contre l’Atalanta Bergame et le RB Leipzig, Paris a effectivement atteint la finale de la Ligue des Champions pour la première fois. Sous les ordres de Thomas Tuchel, la formation francilienne a donc touché au but. Mais c’est tout, vu que le PSG a perdu en finale contre le Bayern Munich (0-1), sur un but de… Kingsley Coman, l’attaquant français formé à Paris. Héros de cette finale de Lisbonne, l’attaquant de 24 ans a d’ailleurs fait une belle révélation sur son but de la tête.

« Mes coéquipiers se moquent de moi parce qu’à chaque fois que j’utilise ma tête pour frapper, j’ai peur. Si vous regardez bien les photos de mon but contre le PSG en finale de la Ligue des Champions, vous verrez que j’ai les yeux fermés. Cela vient instinctivement. J’essaye de garder les yeux ouverts, mais au dernier moment j’ai toujours ce réflexe », a lancé, dans les colonnes de Bild, Coman, qui a donc été sans pitié pour son club formateur grâce à la chance du champion. Une anecdote qui va remuer le couteau dans la plaie des supporters parisiens...