PSG : Club le plus titré de France, le Qatar crie sa fierté !

Dans une lettre adressée aux supporters du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi s’est dit fier de l’évolution du club. Et des projets en cours pour cette nouvelle décennie.

Depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments en 2011, le Paris Saint-Germain a bien changé. Désormais, le club de la capitale domine largement le football français. Mieux, le leader incontesté de Ligue 1 joue dans la cour des grands sur la scène européenne. De quoi rendre fier le président Nasser Al-Khelaïfi, qui a retracé le parcours du PSG dans une lettre publiée dans le magazine du club devenu une marque mondiale depuis son rachat par Qatar Sports Investments.

« Les années 2010 sont désormais derrière nous, laissant un héritage, une âme, un esprit et une énergie dont le souffle accompagnera durablement le destin du Paris Saint-Germain. Jamais une institution sportive européenne n'avait vécu un redimensionnement si profond, s’est réjoui le patron parisien. Nous n'avons pas tout conquis, mais nous avons gagné en crédibilité, en respect et, surtout, en passion. »

« Le plus titré du football français »

« Nous sommes devenus sur les terrains sportifs et d'autres espaces d'expression, le club de la nouvelle génération. C'est un pas de géant pour notre club, aussi important que les 22 trophées conquis depuis 2011 et qui portent à 40 le nombre de titres qui illuminent le palmarès du Paris Saint-Germain, club le plus titré du football français », a souligné le Qatarien, qui a également remercié les supporters du PSG dans le monde entier, avant d’évoquer les projets du club pour cette nouvelle décennie.

« (…) Voici donc, devant nous, les années 2020. Pour le Paris Saint-Germain, la décennie qui s'ouvre sera porteuse de grands projets, de la construction de notre futur centre d'entraînement, à l'agrandissement planifié du Parc des Princes, en passant par l'internationalisation de notre fondation ou encore la recherche de contenus innovant sur nos plateformes digitales, qui drainent aujourd'hui près de 80 millions de passionnés à travers le monde, a-t-il énuméré. Un amour pour nos couleurs qui se mesure également à l'aune de l'engouement que génèrent nos maillots au style unique, désormais arborés par de millions de fans sur la planète. »