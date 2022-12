João Felix a choisi le PSG, Rashford a un doute

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En froid avec l’entraîneur Diego Simeone, João Felix veut quitter l’Atlético Madrid cet hiver. Le milieu offensif a une préférence pour le Paris Saint-Germain. Alors que l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford semble plus hésitant.

Cette Coupe du monde 2022 donne des idées au Paris Saint-Germain. Depuis quelques semaines, des Mondialistes très en vue au Qatar alimentent l’actualité du club francilien. C’est notamment le cas de João Felix, que l’on sait en froid avec son entraîneur Diego Simeone à l’Atlético Madrid. D’ailleurs, les Colchoneros admettent qu’un départ du Portugais cet hiver n’est pas à exclure. Reste à savoir quelle serait sa future destination. Parmi les nombreuses formations intéressées, le spécialiste mercato Gianluca Di Marzio voit le Paris Saint-Germain en pole.

João Felix pour au moins 130 M€ ?

« Arsenal ne le recrutera pas de toute façon, car il veut jouer au Paris Saint-Germain, a révélé le journaliste interrogé par Soccer News. L’Atlético Madrid ne veut pas le perdre et demande 130-140 millions d'euros pour lui. Le Paris Saint-Germain serait un choix logique s’il quittait l’Atlético. Après tout, il n’y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se permettre de le payer et le PSG est intéressé par les jeunes joueurs pour l’avenir, afin de compenser un éventuel départ de Mbappé ou Neymar. Ou pour avoir un remplaçant lorsque le contrat de Messi expirera. »

En cas de renouvellement de son secteur offensif, le champion de France s’intéresse également à Marcus Rashford. Le président Nasser Al-Khelaïfi a publiquement avoué un intérêt pour l’attaquant de Manchester United en vue du mercato estival. Mais contrairement à João Felix, l’international anglais, dont le contrat devrait être prolongé jusqu’en 2024 via une option, n’a pas encore pris sa décision. D’où les conseils de Gianluca Di Marzio. « S'il veut être l'homme du PSG, alors non », a prévenu notre confrère italien.

Nasser Al-Khelaifi a confirmé que son club avait été en contact avec Marcus Rashford auparavant et a déclaré que s'il était agent libre cet été, il y aurait beaucoup de clubs après lui, y compris le PSG. [Sky] #MUFC pic.twitter.com/ciqF2XjdlS — Manchester United (@MUnitedFR) December 8, 2022

« Après tout, ils ont aussi Neymar, Mbappé et Messi et s'ils restent tous à Paris, il ne pourra jamais devenir un titulaire régulier, a-t-il écarté. Cela dépend donc de l'avenir de Mbappé, Messi et Neymar. S'ils restent au PSG, ce n'est évidemment pas le moment pour Rashford de déménager à Paris. Ce bon moment viendra quand Messi partira, ou quand Neymar quittera le club, ou Mbappé. Il doit bien réfléchir pour savoir si le PSG est la meilleure solution pour lui, mais cela dépend surtout du départ de l'un de ces trois magiciens. » Rappelons que le Paris Saint-Germain espère prolonger les contrats de Lionel Messi et de Kylian Mbappé.