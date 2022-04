PSG : Clermont s’attend au pire avec Mbappé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que Kylian Mbappé enchaîne les grandes performances, le Clermont Foot peut clairement s’attendre au pire avant son match face au Paris Saint-Germain samedi prochain, surtout si le champion du monde français venait à être dans un grand soir.

Même si le PSG ne fait plus trop rêver en cette fin de saison, sachant que le club de la capitale française n’a plus rien à jouer ou presque depuis son élimination de la Ligue des Champions, tous les fans de foot veulent quand même voir l’équipe de Messi, Neymar et Mbappé. Ce qui se confirme encore cette semaine, où plusieurs achats frauduleux ont été constatés autour du match Clermont - PSG. En même temps, certains suiveurs de la L1 sont prêts à tout pour voir Mbappé à l’oeuvre. Il faut dire que l'international français est vraiment à son prime en ce moment. Auteur d’un match stratosphérique face à Lorient le week-end dernier (5-1), avec deux buts et trois passes décisives, l’attaquant de 23 ans aimerait bien rééditer sa performance en Auvergne ce week-end, histoire de gonfler encore un peu plus ses statistiques. De quoi faire peur à Pascal Gastien…

« Mettre quelque chose en place contre Mbappé, Messi, Neymar, ce n'est pas simple »

📸 Quelques photos de l’entraînement du jour à 2 jours du match face à @ClermontFoot. Kylian Mbappé est ultra souriant, Lionel Messi poursuit Neymar pendant que Marco Verratti donne l’impression de préparer un sale coup à Marquinhos.( via @PSG_inside ) pic.twitter.com/Wn7gpFXU2n — La Source Parisienne (@lasource75006) April 7, 2022

« À l'aller (0-4), on avait mis en place quelque chose de cohérent sauf qu'on avait fait de grosses erreurs. On n'avait pas fait tout ce qu'il fallait pour être véritablement susceptible de prendre des points contre eux. Le contexte du match de samedi est différent. Le match va être différent. On a besoin de prendre des points. Mbappé, on sait pertinemment que ça va être compliqué parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Pour les joueurs qui seront sur le terrain, ça va être une sacrée expérience dans leur progression. Ce sont des matchs qui doivent les faire grandir. Mettre quelque chose en place contre Mbappé, Messi, Neymar, ce n'est pas simple. On espère en tout cas les perturber. On est dans une compétition, nous, on a besoin de points. J'espère qu'on ne va pas les regarder jouer », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur du Clermont Foot, qui espère ne pas vivre un cauchemar face à Paris. Ce qui sera compliqué, vu que le promu clermontois sera décimé avec l’absence de cinq titulaires…