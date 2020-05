PSG : Claude de Koh-Lanta chambre Paris, ça pique

Dans : PSG.

En cette période sans match de football à la télévision, de nombreux fans de ballon rond se sont passionnés pour le programme d’aventure de TF1, Koh-Lanta.

Aux yeux des téléspectateurs de l’émission animée par Denis Brogniart, un aventurier met tout le monde d’accord en la personne de Claude Dartois. Et il s’avère que l’ancien membre de la tribu rouge est un fervent supporter… du Paris Saint-Germain. C’est donc avec un malin plaisir qu’il a évoqué l’actualité du club de la capitale sur le site de Paris-United. S’il évoque son admiration pour Kylian Mbappé, il ne manque pas non plus de chambrer gentiment son club de cœur quant à ces chances de remporter la Ligue des Champions.

Claude pessimiste sur les chances du PSG en C1

« Il a quand même un sacré coup de rein Mbappé. Sur une épreuve d’équilibre, je ne sais pas ce qu’il vaut avec ses grandes jambes. Il est vif, il a des bons appuis, il doit être très fort. Mbappé ou Neymar ? Mbappé car il a cette vitesse impressionnante balle au pied. Après Neymar, c’est le magicien. Mais bon Mbappé est jeune et il a tout l’avenir devant lui. Ce qui a le plus de chances d’arriver en premier entre Claude qui gagne Koh-Lanta et Paris qui remporte la Ligue des Champions ? Je dirais Claude qui gagne Koh-Lanta quand même (rires). Il reste des grosses équipes comme l’Atlético Madrid, même si cette année on s’est qualifié contre Dortmund. Là, il y a une trop grosse coupure, ça va être compliqué. À l’heure actuelle j’ai plus de chances de gagner Koh-Lanta que le PSG la Ligue des Champions » a lâché le fervent supporter du Paris Saint-Germain, que les fans de l’émission auront l’occasion de retrouver ce vendredi soir à la télévision.