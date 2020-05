LdC : Le PSG et l’OL dans une C1 révolutionnée ?

Dans : Ligue des Champions.

Lors de chacune de ses interviews, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin indique qu’il souhaite terminer la Ligue des Champions 2019-2020 au mois d’août prochain.

Toutefois, le patron du football européen entre rarement dans les détails. Peut-être car lui-même est dans le flou concernant le format de la fin de cette édition de Ligue des Champions ? Selon les informations du journal AS, tout cela est néanmoins en train de prendre forme puisque le média espagnol affirme ce mardi que l’UEFA souhaiterait faire jouer les quarts de finale sur un seul et unique match avant de proposer un Final Four à Istanbul, ville qui devait initialement accueillir la finale de la compétition.

Ce choix pourrait faire l’unanimité au sein de l’UEFA selon le média, mais devra tout de même être officiellement confirmé lors du Comex de l’instance européenne le 17 juin prochain. Si ce scénario est confirmé, alors la compétition reprendrait le 8 août (le 6 août pour l’Europa League) et décalerait automatiquement les dates de la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sont concernés. Le PSG est d’ores et déjà qualifié pour les quarts de finale après son succès contre Dortmund au Parc des Princes (2-0) tandis que de son côté, l’OL attend toujours la date officielle de son match retour face à la Juventus Turin. A l'aller, les hommes de Rudi Garcia l’avaient emporté 1-0 au Groupama Stadium grâce à un but de Lucas Tousart. D’ici là, il sera par ailleurs intéressant de savoir si la Série A aura repris la compétition, ce qui est très loin d’être garantie pour le moment…