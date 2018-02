PSG : Clashé sur son déjeuner avec Macron, Mbappé fait la réponse qui tue

Dans : PSG, Metz.

Invité ce mercredi du Président de la République Emmanuel Macron pour un déjeuner autour de la visite officielle de George Weah, ancien footballeur du PSG et désormais président du Libéria, Kylian Mbappé avait assuré qu’il allait désormais œuvrer pour aider le continent africain à travers des opérations qui restaient encore à définir. Une intention louable mais qui a eu le don d’énerver l’un de ses détracteurs préférés. Il s’agit de Benoit Assou-Ekotto, qui ne semble pas avoir digéré le carton rouge qu’il avait reçu en début de saison lors de Metz-PSG, après une grosse faute sur l’attaquant parisien, coupable selon lui d’en avoir surtout beaucoup rajouté. Alors, après ce déjeuner de gala, l’arrière gauche camerounais a expliqué que la soi-disant solidarité de Mbappé avec le continent africain ne trompait personne, puisque l’ancien monégasque avait choisi de représenter la France sportivement.

« Ces joueurs européens d’origine africaine qui tiennent l’Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain bla bla bla tout en s’empressant de jouer pour une sélection européenne, vous me faites doucement rire... Mais ça fait bien les bonnes causes... », a balancé Assou-Ekotto. Né à Paris de parents d’origine africaine, Kylian Mbappé aurait pu rester au-dessus de cette attaque, mais il a promptement répondu sur Twitter, en prenant le Camerounais à son propre jeu.

« Ces joueurs africains qui tiennent l’Afrique dans leurs cœurs et qui veulent aider le sport africain bla-bla-bla bla tout en se battant avec un coéquipier sur la scène internationale en 2014.... Vous me faites doucement rire...mais ça ce sont vos valeurs », a balancé Mbappé, avec en illustration une photo d’une scène tristement célèbre au Cameroun, puisque Assou-Ekotto avait tout simplement mis un coup de tête à son compatriote Benjamin Moukandjo en pleine Coupe du monde, lors d’une défaite déjà bien embarrassante face à la Croatie (4-0) en 2014.