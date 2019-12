PSG : City monte un plan XXL à 300 ME pour s'offrir Mbappé

Dans : PSG.

Après avoir survolé le football anglais pendant plusieurs saisons, Manchester City est en train de retomber dans l’ombre de Liverpool en cette saison 2019-2020.

Selon toute vraisemblance, le club mancunien a d’ores et déjà dit adieu à son titre de champion d’Angleterre. Relégué à 14 unités des Reds après 16 journées de PL, Man City aura bien du mal à revenir sur son rival. Par conséquent, l’équipe de Pep Guardiola va donc se concentrer sur la Ligue des Champions, une compétition que City n’a jamais remporté. Mais à partir de la saison prochaine, Manchester rentrera dans un nouveau cycle. Après avoir gagné quatre titres en sept ans, les Citizens vont donc faire leur révolution, puisque David Silva va notamment partir… Autant dire que Man City sera à la recherche de nouvelles étoiles. Parmi celles-ci, Kylian Mbappé serait la plus belle possible. Pour relancer un nouveau cycle de grosses dépenses et respecter les règles du fair-play financier de l’UEFA, le conseil d'administration a récemment décidé de vendre 10 % de City Football Group pour 450 millions d’euros. Une somme qui servira à financer le prochain mercato estival. Et donc le transfert du champion du monde français ? Tribal Football y croit en tout cas.

« Manchester City a l’idée de concurrencer le Real Madrid pour Kylian Mbappé. Les propriétaires de City veulent contester Florentino Perez, qui envisage de dépenser 300 millions d'euros pour convaincre le PSG. Et City a une grande chance d'amener le jeune joueur le plus excitant du monde en Angleterre l'année prochaine. Car tous les joueurs veulent travailler avec Guardiola. Outre l’argument de l’entraîneur, Mbappé pourrait alors découvrir le championnat anglais… avant de décrocher un futur transfert de rêve à Madrid. Car nous savons que la Premier League figure dans le plan de carrière de Mbappé », détaille le média britannique, qui espère que Zidane prendra la porte au Real d’ici à la fin de la saison pour donner encore plus de crédit à City dans ce dossier Mbappé. Au final, une grande partie de l’avenir de l’attaquant de 20 ans se jouera durant la phase finale de la Ligue des Champions, où le PSG, le Real et City joueront très gros...