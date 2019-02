PSG : Choupo-Moting idole du Parc, il a du mal à y croire

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire ce samedi avec le Paris Saint-Germain contre Nîmes, Eric Choupo-Moting a été égal à lui-même, c'est à dire pas terrible, l'attaquant arrivé libre de Stoke City confirmant qu'il n'est au mieux qu'un remplaçant. Mais cela n'empêche pas Choupo-Moting d'être devenu un footballeur tendance, les supporters du Paris Saint-Germain ayant même lancé un chant à la gloire de l'attaquant international camerounais de 29 ans. Interrogé sur PSG-TV concernant cette gloire forcément étonnante, Eric Choupo-Moting a une explication.

Car s'il n'est guère efficace, il ne se ménage pas. Et cela comble les fans du Paris SG. « Même si je n’ai pas marqué, je donne tout sur le terrain et je veux juste aider l’équipe. Ici au Parc des Princes, on a toujours besoin des supporters. Ils nous soutiennent beaucoup et on les entend. Après s’ils chantent mon nom, c’est un peu spécial, je les remercie pour ça. Le plus important pour moi, c’est toujours la victoire et le collectif », a confié Eric Choupo-Moting, dont les statistiques restent bloqués à un seul but marqué en Ligue 1, c'était contre Rennes en septembre dernier. Une période de disette qui n'a pas empêché Choupo-Moting de devenir l'un des joueurs préférés du public parisien.