PSG : Cette vente à 70 ME pourrait tout changer pour Paris

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Refroidie par les exigences de la Lazio Rome concernant Sergej Milinkovic-Savic, la Juventus commence à changer ses plans.

Pas forcément désireux de dépasser le cap des 120 ME pour recruter un milieu de terrain, le champion d’Italie a réactivé une ancienne cible. Il s’agit de Marco Verratti, qui était tout proche de la Juventus avant de s’engager à Paris en 2012, et a failli rejoindre le FC Barcelone l’été dernier. Moins tranchant la saison dernière, avec le PSG comme avec sa sélection, le milieu de terrain a déjà fait savoir qu’il ne comptait pas quitter la capitale française, et retrouver son meilleur niveau rapidement.

Une intention louable mais qui ne freine pas la Juventus, persuadée de pouvoir rafler la mise pour un montant compris entre 70 et 80 ME, affirme Goal Italia. Une somme non négligeable pour Paris, surtout que Thomas Tuchel ne semble pas porter Marco Verratti en très haute estime. Il lui a demandé de revenir plus affûté à la reprise, et ne l’a pas déclaré intransférable pour cet été. Des signaux qui pourraient provoquer un rapprochement, et une grosse vente pour le PSG, qui serait alors capable de recruter deux éléments dans l’entrejeu au profil validé par le nouvel entraineur.