PSG : Cette prime qu'Al-Khelaïfi n'est pas près de payer à Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans le contrat XXL qu’a signé Neymar avec le Paris Saint-Germain, de nombreuses clauses prévoyaient d’incroyables bonus en cas de belles performances individuelles et collectives.

Comme souvent avec les superstars, tout a été pensé pour que le magot soit particulièrement imposant en cas de réussite. Ainsi, des primes sont prévues en cas de victoire dans le championnat de France ou en Ligue des Champions, mais aussi en cas de récompenses individuelles. Ainsi, un succès à The Best ou au Ballon d’Or permettait au Brésilien de toucher 3 ME supplémentaire à chaque fin d’année, explique UOL.

Une clause dont le PSG n’aura pas à se soucier, sachant que son numéro 10 est très loin de pouvoir batailler pour de tels trophées. La preuve cette semaine, dans sa liste pour les 10 candidats au prix The Best, la FIFA n’a même pas nommé Neymar, qui n’a donc aucune chance également de concourir sérieusement pour le Ballon d’Or. Une vraie descente aux enfers pour l’ancien barcelonais, qui était considéré, avant de signer à Paris, comme le troisième meilleur joueur du monde. Et une mauvaise nouvelle aussi pour le club de la capitale, car si Neymar avait été un candidat aux 3 ME de The Best ou du Ballon d’Or, cela aurait voulu dire que le PSG avait cartonné en Ligue des Champions, grande vitrine du football européen…