PSG : Cette offre ridicule pourrait convaincre Leonardo au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Grâce aux départs enregistrés en début de mercato, le Paris Saint-Germain a éloigné la menace du fair-play financier.

Le champion de France a en effet vendu ses titis Moussa Diaby, Timothy Weah et Christopher Nkunku. Mais cela n’empêche pas la direction de pousser d’autres joueurs vers la sortie. On pense évidemment à Jesé Rodriguez ou encore à Stanley Nsoki. Sans oublier le célèbre Eric Choupo-Moting (30 ans). Ce n’est un secret pour personne, l’entraîneur Thomas Tuchel et ses supérieurs ne comptent plus sur l’attaquant camerounais. Leur rêve est de s’en séparer au plus vite et de le remplacer.

Cela tombe bien, l’ancien joueur de Stoke City a la cote en Turquie. Fenerbahçe serait intéressé par son profil. Mais selon les informations du média turc Ajannspor, c’est le Besiktas qui aurait transmis une offre concrète estimée à 2,5 millions d’euros. La proposition est assez basse. Mais compte tenu de la situation, le directeur sportif Leonardo pourrait donner son feu vert, sachant que le flop parisien était arrivé libre l’été dernier.