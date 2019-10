PSG : Cette décision ne l'arrange pas, Tuchel trouve ça bizarre

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN.

Le Paris Saint-Germain, qui ne s’en sort pas avec ses joueurs blessés, ne prendra aucun risque pour le match à Nice de ce vendredi.

Mais cette date ne convient clairement pas à Thomas Tuchel, qui peste contre la décision de la LFP de placer aussi tôt dans la semaine le match de l’équipe qui a le plus d’internationaux en France. Résultat, l’entraineur allemand du PSG n’a pas eu beaucoup de temps pour faire l’état des lieux, et ne veut pas faire enchainer des joueurs qui ont fait des longs déplacements pendant la semaine.

« Normalement on ne change rien car on a un bon groupe, mais ce qui nous donne à réfléchir ce sont les retours des internationaux. Sarabia, Bernat et Verrati ne sont arrivés que mercredi et jeudi, on doit à nouveau prendre un avion. Je suis convaincu que l’on va trouver des solutions. On s’attend à Nice à un match équilibré. Le vendredi soir c’est bizarre pour nous, je ne comprends pas alors qu’on a beaucoup d’internationaux. On a beaucoup d’obstacles à surmonter », a souligné Thomas Tuchel, qui sait toutefois que, son équipe jouant mardi à Bruges, il n’y avait qu’une seule autre fenêtre de disponible samedi, mais que les diffuseurs ont choisi de passer le match entre Lyon et Dijon.