PSG : Cet ancien Parisien valide la trahison de Cavani au mercato

Dans : PSG.

Cet été, Edinson Cavani a déçu les supporters du PSG en refusant de prolonger son contrat de deux mois afin de disputer le Final 8 de la Ligue des Champions.

Au contraire de Thiago Silva ou Eric-Maxim Choupo-Moting, l’attaquant uruguayen a fait ses valises au 30 juin, date de la fin de son contrat. Pour l’ex-buteur de Naples, il était inenvisageable de risquer une blessure avant de signer un nouveau bail longue durée avec un club européen, ce qui a été fait quelques semaines plus tard en s’engageant à Manchester United. Le choix d’Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG et véritable idole du Parc des Princes, a fait grincer quelques dents. Mais il est logique selon l’ancien joueur de Paris (1994-1998) Didier Domi.

« Son départ du PSG alors que le club lui proposait de finir la saison ? Je me mets à sa place. Dans sa tête, il se disait : "Oui, j’adore le PSG et j’aurais aimé continuer, mais si je me blesse gravement, c’est la fin de ma carrière." Je suis intimement persuadé qu’il a pensé comme ça. Et tu ne peux pas lui en vouloir. Pour ma part, ce sera toujours le même attachement. Il fait vraiment partie de la famille PSG » a jugé Didier Domi dans So Foot. « Ce qui définit Cavani pour moi, c’est le mot sacrifice. C’est un gars qui va toujours se sacrifier pour l’équipe, pour son coéquipier. Il a démontré une mentalité irréprochable. Dans un vestiaire, il peut y avoir des états d'âme, mais lui, il ne l’a jamais traduit sur le terrain par un body langage négatif. Des couleuvres, il en a avalé, et il a toujours joué pour le bien de l’équipe. C’est une vraie marque de caractère » a par ailleurs ajouté celui qui guettera avec attention la performance d’Edinson Cavani face au Paris Saint-Germain avec Manchester United, mercredi soir à Old Trafford en Ligue des Champions.