PSG : Cavani traité comme un chien, honte à Paris !

Dans quelques heures, une page d’histoire va définitivement se tourner du côté du Paris Saint-Germain avec le départ d’Edinson Cavani.

En fin de contrat au 30 juin, le Matador a tout simplement refusé de prolonger son contrat de deux mois, pour tenter de finir son aventure avec le club de la capitale en beauté, avec les deux finales de coupes nationales en juillet et la Ligue des Champions en août. Un choix qui lui appartient pleinement, car Leonardo voulait le conserver jusqu’au 31 août prochain. Mais sachant que Cavani n’a pas apprécié le fait que le PSG ne lui propose pas un nouveau contrat au-delà de cette saison 2019-2020, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a donc décidé de faire ses valises avant même le bouquet final. Absent à la reprise de l’entraînement la semaine passée, Cavani ne rejouera donc plus jamais sous le maillot de Paris, la crise du Covid-19 signant la fin de son aventure avec le PSG… Un évènement qui va se faire dans l’anonymat le plus complet.

De quoi attrister Carlos Bianchi. « Le départ de Cavani ? Ça me fait de la peine… Le football aujourd’hui, c’est la société. On prend des décisions utiles, mais sans sentiment. Arrive un moment donné où un club n’a plus besoin de vous, et bien c’est simple, il ne vous garde pas. Et cela va très vite. Quand on a besoin de vous, on serait prêt à faire n’importe quoi. Mais dès que ce n’est plus le cas, on vous met dehors », a balancé, dans les colonnes de Ouest-France, l’ancien grand buteur du PSG, qui estime donc que le club parisien s’est très mal comporté avec Cavani, alors qu’un joli cadeau aurait pu lui être fait à l’occasion des 50 ans du PSG…