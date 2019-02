PSG : Cet agent est ravi du mercato du PSG, on le comprend

Dans : PSG, Mercato, Foot Mondial.

L'arrivée de Leandro Paredes au Paris Saint-Germain durant le mercato hivernal a fait un heureux : l'agent du milieu de terrain argentin.

En janvier, Thomas Tuchel souhaitait recruter deux nouveaux joueurs pour renforcer son entrejeu en vue de la deuxième partie de saison. Au final, et malgré plusieurs pistes menant à Idrissa Gueye (Everton) ou à Thiago Mendes (LOSC), le club de la capitale n'a recruté qu'un seul milieu de terrain, en la personne de Leandro Paredes. Débarqué le 29 janvier dernier, le nouveau numéro 8 parisien a été acheté contre un chèque de 40 millions d'euros hors bonus. Une sacrée somme pour l'unique renfort du PSG.

Autant dire que son ancien club du Zenith a fait la bonne affaire de l'hiver. Mais la formation de Saint-Petersbourg n'est pas la seule à avoir le sourire en ce début d'année 2019. Puisque l'agent du joueur de 24 ans a lui aussi empoché un joli montant dans cette transaction. En effet, selon Le Parisien, Pablo Sabbag aurait touché une commission de 15 % sur le prix du transfert de son poulain, soit 6 ME. Un chèque que le conseiller devra toutefois partager avec les différents intermédiaires ayant rendu ce transfert au PSG possible. Pendant le mercato, Paris a donc encore régalé... Reste à savoir si cette dépense sera justifiée et surtout bénéfique au groupe francilien.