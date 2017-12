Dans : PSG, Mercato.

Le PSG tire clairement la langue en ce mois de décembre, et si cela n’a pas de conséquences sportives sur la Ligue 1 et la Ligue des Champions, les dernières prestations du club de la capitale ne sont pas belles à voir. Entre la défaite d’une équipe remaniée à Strasbourg, et celle beaucoup plus inquiétante à Munich dans la foulée, les titulaires ne donnent pas tous satisfaction, et les remplaçants ne sont pas au niveau attendu. Un écart qui n’est pas surprenant, tant l’entraineur parisien ne s’est pas montré adepte du turn-over en première partie de saison. Et à l’approche du marché des transferts hivernal, le résultat est palpable chez cinq joueurs qui en ont marre d’être sur le banc, selon Le Parisien.

Le quotidien francilien annonce que cinq joueurs sont « découragés » par le management d’Unai Emery, et ont l’impression de « compter pour du beurre ». Il s’agit d’Angel Di Maria, dont le coup de blues n’est pas vraiment discret, mais aussi de Thomas Meunier, qui l’a récemment fait savoir dans les médias, de Javier Pastore, qui a aussi pris la parole à ce sujet, ainsi que de Presnel Kimpembe, dont l’entourage laisse fuiter quelques remarques au sujet de son agacement, et enfin de Giovani Lo Celso, devenu international argentin mais entré dans les arrêts de jeu à Munich par exemple. Un petit clan qui se retrouve donc un peu trop souvent sur le banc de touche, et semble désormais perdre patience. Au point de regarder ailleurs au mercato ?