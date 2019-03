PSG : Ce simple mot rend fou Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Mercredi sur la pelouse du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain devra terminer le travail contre Manchester United après s’être imposé 2-0 à l’aller. Sur le papier, le club de la capitale est largement favori, d’autant que les Anglais devront faire sans Paul Pogba, suspendu. Mais certains craignent une remontada, comme face à Barcelone il y a deux ans. Un scénario hautement improbable selon Pierre Ménès, lequel a confié sur l’antenne de Canal Plus qu’il n’imaginait pas une seule seconde les Red Devils capables de faire leur retard sur le PSG.

« Le match retour contre Manchester United ? Tout le monde nous bassine avec la remontada, c’était il y a deux ans, c’était à l’extérieur et contre le FC Barcelone. Il faut arrêter » a confié Pierre Ménès avant de s’attarder sur la situation individuelle d’un joueur qui brille ces dernières semaines à Paris : un certain Angel Di Maria. « J’avais un indice avec Di Maria quand je regardais un match du PSG. Quand j’avais envie de le tuer, c’était là qu’il marquait. Cette année, et là depuis quelques matches, il faut avouer qu’il marque un but avant que j’ai envie de le tuer. Ce joueur a besoin d’affect. C’est ce qui change entre le PSG d’Emery et celui de Tuchel, il y a plus d’affect avec Tuchel » a commenté le chroniqueur, conquis par la méthode Thomas Tuchel à Paris. Ce n’est pas le seul…