PSG : Ce raté du mercato indigne d’un grand club

Dans : PSG, Mercato.

Avant même la déconvenue face à Manchester United, c’est au début de saison que les premières critiques sont tombées sur le recrutement du Paris Saint-Germain.

L’absence de signature d’un milieu de terrain avait surpris tout le monde, et l’alignement de Marquinhos à ce poste avait été très négatif dans un premier temps. Ce manque n’a pas été comblé au mois de janvier, et le PSG a donc connu une nouvelle saison décevante sur le plan européen. Et ce vendredi, Le Parisien tape fort sur les recruteurs du club de la capitale, qui ont totalement failli dans leur mission de compléter l’équipe pour en faire un candidat au titre en Ligue des Champions. Le journal francilien de lister ainsi une incroyable série d’échec à ce poste, de Lassana Diarra à Grzegorz Krychowiak, sans oublier les départs de Blaise Matuidi, Javier Pastore ou Giovani Lo Celso, et la situation impossible d’Adrien Rabiot. Au final, le constat est sans appel.

« Les erreurs de casting se sont accumulées. Le secteur du milieu de terrain en est la caricature la plus extrême. Aujourd’hui, en dehors de Paredes, il ne reste qu’un seul pur milieu de terrain au PSG : Marco Verratti. Une situation invraisemblable », déplore ainsi Le Parisien, pour qui le PSG a oublié, en recrutant Kylian Mbappé et Neymar, que d’autres secteurs de jeu moins flamboyants avaient aussi leur importance.