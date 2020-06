PSG : Ce que Mbappé apprendra à Liverpool et pas au Real

Dans : PSG.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde à seulement 21 ans, Kylian Mbappé est logiquement très courtisé à l’approche du mercato.

Néanmoins, il est quasiment acquis que l’attaquant du Paris Saint-Germain ne quittera pas la France cet été. En revanche, tout semble possible pour le mercato de 2021 avec l’intérêt du Real Madrid… mais également de Liverpool. L’intérêt des Reds semble moins pressant que celui des Merengue, mais Jürgen Klopp n’a jamais caché son admiration pour l’attaquant des Bleus, qu’il verrait bien dans son 4-3-3 en cas de départ de Roberto Firmino, de Sadio Mané ou de Mohamed Salah. Ce qui est certain selon Willy Sagnol, c’est que l’on découvrirait un nouveau Kylian Mbappé sous les ordres du technicien allemand.

Mbappé transformé par Klopp à Liverpool ?

« Liverpool a un gros avantage pour recruter Mbappé, c’est que chaque joueur au monde aimerait avoir l’occasion de travailler au côté de Jürgen Klopp. Kylian Mbappé devrait faire évoluer son jeu et sa mentalité sous ses ordres car c’est un coach qui exige beaucoup de travail défensif de ses attaquants, ce que Mbappé n'est pas encore capable de faire. Mais il peut l'apprendre, surtout avec un gars comme Klopp » a indiqué l’ancien entraîneur intérimaire du Bayern Munich dans une interview accordée à Sport Bild. Reste maintenant à voir quel sera le choix de Kylian Mbappé en 2021 alors que le rêve du Français est d’évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane au Real Madrid. Ce qui semble certain, c’est qu’il sera très délicat pour le PSG de conserver sa star devant tant de courtisans. Pour rappel, le contrat de Kylian Mbappé à Paris expire en 2022 et la priorité de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir du Qatar est bien évidemment de le prolonger.