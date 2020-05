PSG : Liverpool lâche Mbappé, l’explication est logique

Dans : PSG.

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé sera encore l’un des joueurs les plus courtisés de la planète lors du prochain mercato.

Bien évidemment, le PSG souhaite conserver sa star française. Mais le Real Madrid rode toujours, Zinedine Zidane ayant fait de Kylian Mbappé son objectif principal dans le secteur offensif. Ces derniers jours, un intérêt de Liverpool était également évoqué, certaines rumeurs anglaises s'appuyant notamment un coup de fil possiblement passé par Jürgen Klopp à l’avant-centre du Paris Saint-Germain. Mais à en croire les informations du média OK-Diario, les Reds ont rapidement renoncé au recrutement de Kylian Mbappé devant les folles exigences financières du Paris Saint-Germain dans cet épineux dossier.

Liverpool privilégie la prolongation de Mané

Soucieuse de poursuivre avec ses éléments forts dans les années à venir, la direction de Liverpool souhaite par ailleurs prolonger le contrat de Sadio Mané, dont un éventuel départ aurait pu entraîner une offensive de Liverpool dans le dossier Kylian Mbappé. Également courtisé par le Real Madrid, le Sénégalais se verra sans doute proposer une augmentation salariale afin de rester à Liverpool, alors même qu’il perçoit actuellement près de 6 ME par saison à Anfield. Pour le Paris Saint-Germain c’est un sérieux prétendant à la signature de Kylian Mbappé qui vient donc de capituler. Mais nul doute que du côté du Real Madrid, on ne jettera pas l’éponge si facilement. Déterminé à faire du Français la star du futur Santiago Bernabeu, le président Florentino Pérez est prêt à attendre l’été 2021 s’il le faut afin d’attaquer Nasser Al-Khelaïfi. D’autant que si l’avant-centre du PSG n’a pas prolongé d’ici là, il n’aura plus qu’un an de contrat à Paris. Une situation idéale pour le Real Madrid dans l’optique d’un éventuel transfert au rabais…