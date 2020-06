PSG : Ce Parisien fait saliver Zidane, ce n’est pas Mbappé

Dans : PSG.

Chaque jour ou presque, le Real Madrid est associé à Kylian Mbappé par la presse espagnole. Mais l’attaquant des Bleus n’est pas le seul Parisien à plaire à Zinedine Zidane…

A l’approche du mercato estival, il semblerait que l’entraîneur français des Merengue soit également très intéressé par un autre joueur du Paris Saint-Germain en la personne de Tanguy Kouassi. Selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo, le Real Madrid apprécie grandement le profil du défenseur parisien, en fin de contrat aspirant le 30 juin prochain et qui n’a toujours pas paraphé son premier contrat professionnel en faveur du PSG. Reste que ce dossier est loin d’être bouclé… aussi bien pour Paris que pour le Real Madrid.

Car toujours selon le média espagnol, d’autres cadors sont intéressés par le défenseur de 17 ans, également capable de jouer au milieu de terrain. L’AC Milan a récemment été associé à Tanguy Kouassi, en étant même cité comme l’un des favoris dans la course à la signature du natif de Paris. Pendant longtemps, c’est le RB Leipzig qui tenait la corde et qui semblait tout proche de boucler ce dossier épineux. Enfin, le quotidien catalan n’oublie pas de citer Manchester United et le FC Barcelone, également à l’affût et qui observent l’évolution de la situation de Tanguy Kouassi d’un œil attentif. Sans aucun doute, ce dossier va évoluer dans les semaines à venir, le PSG ayant la volonté de faire signer à son « Titi » un contrat professionnel avant le 30 juin prochain. Passé cette date, si Tanguy Kouassi ne s’est pas engagé en faveur du PSG, alors il deviendra compliqué pour le champion de France en titre d’écarter la concurrence…