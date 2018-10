PSG : Ce geste de colère de Neymar va faire causer !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Neymar a été le seul attaquant du Paris Saint-Germain à tenir à peu près son rang ce mercredi soir contre Naples, Kylian Mbappé et Edinson Cavani étant transparents, et Angel Di Maria, ne réussissant qu'un geste, mais quel geste, sur le but égalisateur.

Cependant, après le coup de sifflet final, la star brésilienne du PSG n'était visiblement pas satisfaite de ce score de parité et de ce qu'il avait vu durant 90 minutes. Alors que certains de ses coéquipiers allaient vers les virages pour tout de même saluer les supporters, Neymar, très mécontent, a donné de rage un grand coup de pied dans un panneau publicitaire avant de filer vers les vestiaires sans un regard pour les autres joueurs parisiens. Compte tenu du contexte, cette scène va évidemment faire causer...notamment en Espagne.