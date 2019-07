PSG : Ce coup en traitre de Neymar, le Qatar ne le supporte pas

Dans : PSG, Mercato.

Le divorce n’est pas loin d’être prononcé entre Neymar et les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain.

Depuis la fin du dernier championnat, le numéro 10 du PSG a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu’il n’avait pas l’intention de rester dans la capitale, souhaitant retrouver le FC Barcelone où il a vécu jusqu’à présent ses meilleures années de footballeur. A Paris en revanche, le Brésilien a pour le moment connu deux saisons très décevantes, entre des blessures graves et des performances collectives forcément insuffisantes. Mais pour forcer son départ, Neymar semble visiblement prêt à aller très loin, ce qui a le don d’énerver au Qatar. Selon Paris United, le média qui avait révélé le premier en France le premier transfert du « Ney » au PSG, les choses s’enveniment dans ce dossier.

🔴🔵🚨 @neymarjr est déterminé à quitter le club, Pini #Zahavi à la manoeuvre il multiplie les meetings pour trouver une porte de sortie qui satisferait toutes les parties le @PSG_inside ne retiendra pas le joueur les relations se tendent jour après jour #psg — Paris United (@parisunited6) 30 juin 2019

Le clan du Brésilien a missionné Pini Zahavi pour tenter de boucler ce transfert qui semblait à première vue impossible. Et surtout, le PSG a bien compris le manège de l’ancien de Santos, et ne le retiendra pas contre son gré, ce qui ne servirait à rien. Néanmoins, si cette issue semble acceptée, il n’empêche que l’ambiance n’est plus au beau fixe entre les deux camps, et surtout du côté du Qatar, où Neymar avait été désigné ambassadeur du football et de la Coupe du monde dans l’Emirat, et possède un contrat particulièrement copieux pour cela. Ce coup de poignard dans le dos deux ans après son arrivée aurait donc encore plus de mal à passer.