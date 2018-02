PSG : Ce choix face au Real qu’un ancien ne comprendrait pas

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Le choix de titulariser Giovani Lo Celso face au Real Madrid a surpris beaucoup de monde. Au moins autant que la décision d’Unai Emery de maintenir l’Argentin sur le terrain alors qu’il coulait au fur et à mesure que le match avançait. La musique pourrait être différente lors du match retour, où un milieu de terrain défensif plus expérimenté devrait avoir sa chance. Ce pourrait être Lassana Diarra ou Thiago Motta, mais pour Edouard Cissé, il serait impensable que l’un des deux ne soit pas aligné par le coach parisien pour un tel match.

« Quand Paris va chercher Lassana Diarra, c’est pour amener un plus en Ligue des champions, pas pour la Ligue 1, qu’il va gagner de toute façon. J’imagine le club suffisamment pro pour que le joueur soit prêt tout de suite s’il le recrute. Je serais encore plus surpris qu’on ne voie ni Thiago Motta ni Lassana Diarra au retour, parce qu’en trois semaines, ils vont être prêts, sinon il y a un problème », a livré l’ex-milieu de terrain, persuadé que le PSG va avoir besoin d’un élément d’expérience pour faire sa « remontada » et qu’Emery possède un choix royal en ce sens.