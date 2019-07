PSG : Ce bug XXL entre Tuchel et une partie du vestiaire

Dans : PSG, Ligue 1.

Voilà un axe de travail qui n’a pas souvent été évoqué en ce qui concerne la saison ratée du Paris Saint-Germain.

Bien évidemment, toute la saison a été résumée par l’échec face à Manchester United, en raison d’un pénalty loufoque concédé dans les arrêts de jeu. Mais L’Equipe met sur le tapis un problème récurent de cette saison, et il concerne la collaboration entre les joueurs français et Thomas Tuchel. L’entraineur allemand a souvent loué les qualités et l’écoute de Colin Dagba, à qui il a donné beaucoup de temps de jeu. Mais c’était pour mieux mettre en évidence un problème de fond avec les joueurs tricolores, plus confirmés comme les champions du monde, ou les plus jeunes.

« C’est sans aucun doute la tâche la plus importante de Thomas Tuchel. Renouer le fil avec ses joueurs français ou francophones. Au sortir de la saison, l’Allemand, lucide sur l’analyse de son bilan, expliquait ne pas toujours comprendre la mentalité française. Notamment chez les jeunes issus du centre de formation, mais pas seulement. L’incompréhension fut mutuelle puisque ce camp des « Français » a perçu dans un certain nombre de ses décisions au quotidien, en séances, comme lors des matches, un degré d’exigence différent en fonction des nationalités. Ce qui a, de fait, suscité des incompréhensions entre les différents courants du vestiaire parisien », explique ainsi le quotidien sportif. Ce qui explique aussi pourquoi certains jeunes joueurs comme Nkunku ou Diaby n’ont pas été retenus cet été…