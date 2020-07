PSG : Cazarre range sa pizza, l'Atalanta lui coupe l’appétit

Dans : PSG.

Lors du tirage au sort du Final 8 de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a hérité de l’Atalanta Bergame. Un adversaire totalement imprévisible…

Troisième de Série A et de loin meilleure attaque du championnat italien avec 87 buts inscrits, la formation de Gian Piero Gasperini a tout pour faire peur au PSG. Et ce n’est pas le choc de samedi soir face à la Juventus Turin (2-2) qui a rassuré les supporters parisiens dans l’optique du match de Ligue des Champions, à l’instar de Julien Cazarre. Dans sa chronique publiée dans les colonnes de France Football, l’humoriste a indiqué qu’il était très loin d’être serein à l’approche de ce choc face aux coéquipiers de Papu Gomez…

« Le PSG tirait l’Atalanta en quarts et le gagnant de Leipzig-Atletico en demies ! C’est pas possible, je devais rêver. Là, c’était pas une chatte mais carrément une jaguar, une cougar. Avec les potes, on s’est appelés comme si on avait appris le déconfinement au mois d’avril et on a fait péter le champagne en chantant ‘On est en finale’. ‘Hé les gars, si on se faisait Juve-Atalanta avec de la bière et des pizzas samedi pour voir les Bianconeri désosser nos futures victimes ? » « Ha, ha, ha, oui, les pauvres Lyonnais, ils vont prendre cher au retour. » Samedi, 23 h 30… L’Atalanta vient de balader la Vieille Dame qui n’a dû son salut qu’à l’homme en noir qui lui a offert deux pénos généreux comme un yaourt et une pomme à la mamie de l’EHPAD » explique Julien Cazarre avec ironie, avant de poursuivre. « On a rangé les bières tièdes et les restes de pizzas, puis on est rentrés chez nous en voiture en écoutant à la radio un correspondant italien nous expliquer que Bergame était peut-être l’équipe post-Covid la plus compétitive. Je sens que la chatte, je vais lui prendre les boyaux pour en faire des cordages de raquettes ». Loin d’être perçu comme une petite équipe, l’Atalanta fait clairement peur à une majorité des supporters du Paris SG…