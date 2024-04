PSG ‍: Antero Henrique ordonne au Qatar de virer Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi soir, Jérôme Rothen a lâché une bombe en dévoilant qu’Antero Henrique agissait en coulisses pour faire virer Luis Campos du PSG dans un but précis, lui prendre sa place.

En juin 2022, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Luis Campos en tant que coordinateur sportif. Deux ans plus tard, le dirigeant portugais pourrait bien s’en aller. Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, l’avenir de Luis Campos au PSG s’écrit clairement en pointillés. Très influent dans la capitale française en raison de sa proximité avec l’ancien Monégasque, le coordinateur sportif portugais a de grandes chances de s’en aller en même temps que le capitaine du PSG et de l’Equipe de France. Pour le remplacer, un nom revient avec insistance ces dernières semaines, celui d’Antero Henrique. Ancien directeur sportif du PSG et désormais directeur sportif de la Fédération du Qatar de football depuis mars 2022, l’ex-dirigeant du FC Porto rêve de revenir par la grande porte dans le football européen en signant son grand retour au PSG. Une information confirmée sur les ondes de RMC par Daniel Riolo.

« Nasser Al-Khelaïfi a un management à l’affect, il divise le pouvoir en petits bouts et c’est le dernier qui parle qui a raison. Avec cette stratégie, tu arrives au bordel permanent qu’est le PSG. De toute façon, Antero Henrique n’est jamais parti en réalité, il bosse pour le Qatar, il a l’oreille du prince sur place. Il veut la tête de Luis Campos, il veut revenir au PSG, il veut la place. Luis Campos a eu son influence grâce à Kylian Mbappé. Quand il fallait qu’il soit là pour faire rester Mbappé au club, Luis Campos était le king. Maintenant que Mbappé part, Luis Campos n’est plus rien, au revoir. Antero Henrique appuie à mort pour prendre sa place, il fait tout pour. Je ne vois pas en quoi ce serait une bonne nouvelle qu’il revienne au PSG. Quelle influence cela peut avoir sur le groupe ? Aucune pour l’instant, car Luis Enrique tient bien son groupe. Nasser Al-Khelaïfi va devoir décider de qui a le pouvoir sportif sur les transferts » a lancé le journaliste bien informé par les coulisses du PSG et qui croit savoir qu’Antero Henrique fait pression depuis plusieurs semaines pour récupérer le poste de Luis Campos. La question devra maintenant être tranchée par Nasser Al-Khelaïfi ainsi que par l’Émir du Qatar et nul doute que Luis Enrique, solidement installé dans son rôle d’entraîneur, aura également son mot à dire.