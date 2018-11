PSG : Cavani vendu au mercato, cette fois ce n'est plus une blague !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Arrivé au Paris Saint-Germain en juillet 2013 en provenance de Naples, Edinson Cavani est désormais lié jusqu'en 2020 avec le club de la capitale, son contrat ayant été prolongé en avril 2017. Mais l'avenir d'El Matador au PSG n'est pas d'une clarté absolue, le duo Neymar-Mbappé ayant tendance à le mettre de côté, même si Edinson Cavani a eu une excellente réponse aux critiques dimanche soir face à Monaco. Cependant, les rumeurs d'un départ circulent et ce mercredi le Corriere dello Sport en fait même un de ses sujets de Une, le buteur uruguayen pourrait réellement revenir à Naples.

Même si ce come-back a souvent été évoqué, et oublié compte tenu des moyens financiers à mettre en oeuvre pour obtenir la signature d'Edinson Cavani, le quotidien sportif italien estime que cette fois les choses sont nettement plus sérieuses. Même si les négociations n'ont pas débuté entre le Napoli, le Paris Saint-Germain et le buteur, plusieurs voyants sont passés au vert ces derniers temps, et cela s'est vu lors du récent Naples-PSG, Edinson Cavani ne masquant pas son affection pour le club italien, ses dirigeants et ses supporters. Doucement mais sûrement, les pièces du puzzle semblent se mettre en place, l'attaquant du Paris SG étant prêt à éventuellement faire un gros effort concernant son salaire si cela pouvait aider le dossier à avancer. Le mercato estival 2019 s'annonce encore une fois passionnant du côté du PSG.