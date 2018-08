PSG : Cavani tue une étonnante rumeur, il revient bien à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Serie A.

D'un seul message via Instagram Edinson Cavani a tué une rumeur qui circulait depuis quelques jours en Italie. En effet, certains médias transalpins affirmaient que si l'attaquant uruguayen était resté dans son pays ce n'étais pas pour prendre des vacances, mais dans l'attente d'un possible appel en provenance de Naples pour le faire revenir. Edinson Cavani était même soupçonné d'avoir donné une excuse bidon au PSG afin de retarder son retour en France.

Mais ce dimanche, avec un grand sourire, Edinson Cavani a posé avec sa compagne et son chien dans l'avion du retour vers....Paris. Et CalcioNapoli24, qui avait relayé ces rumeurs sur El Matador, reconnaît sans détour que tout cela était finalement bidon et que l'attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain ne reviendra pas à Naples. Edinson Cavani doit arriver dans la journée en France, où le PSG a prévu de faire contrôler sa cheville blessée lors du dernier Mondial, ce qui l'avait poussé à déclarer forfait contre la France.