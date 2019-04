PSG : Thomas Tuchel ne démissionnera pas malgré le désastre

Dans : PSG, Ligue 1.

On ne sait pas ce que décidera l'émir du Qatar concernant Thomas Tuchel après la fiasco du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, mais il est évident que l'entraîneur allemand a perdu encore pas mal de crédit. Après le cataclysme en Ligue des champions, le PSG comptait sur un doublé pour rendre moins terne cette saison, et si le titre de champion a été décroché la semaine passée dans l'indifférence générale, le fiasco contre Rennes fait très mal. Mais après ce nouvel échec, Thomas Tuchel a prévenu qu'il avait bien l'intention de continuer au Paris SG, balayant l'idée même d'une démission.

« C'est trop tôt pour faire un bilan. Je dois réfléchir quelques jours. C'est une situation pas facile, une phase pas facile. On a perdu notre intensité après la trêve. Depuis des semaines, on a perdu des joueurs. On doit réfléchir. Les résultats sont là, nous ne sommes pas satisfaits. Une défaite, c’est toujours ma responsabilité. Qu’est-ce que j’aurais pu faire d’autres ? Je ne peux pas revenir sur les décisions que j’ai prises. Vendredi, je pensais que Thiago Silva était sûr de jouer. Samedi matin, je ne savais pas si Kylian allait jouer. Chaque match, j’ai 14 joueurs, deux blessés donc on ne peut pas être fiable dans la durée des performances. Mais je suis responsable. Si cet échec remet en cause mon engagement de rester ? Non. Je veux continuer au PSG », a prévenu un Thomas Tuchel apparu tout de même marqué par cette défaite en finale de la Coupe de France.