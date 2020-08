PSG : Cavani propose un deal incroyable... à Al-Khelaïfi !

Dans : PSG.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, Edinson Cavani est au cœur de l’actualité mercato cette semaine.

Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain semble très proche d’un accord avec le Benfica Lisbonne. Au cours des dernières heures, un intérêt de l’Atlético Mineiro a également été rapporté par Globo Esporte. Mais selon les informations obtenues par Paris Fans, c’est bel et bien au Portugal que le Matador va poursuivre sa carrière, avec un salaire de 12 ME sur trois ans et une prime à la signature d’environ 8 ME. Néanmoins, le média parisien rapporte que la priorité d’Edinson Cavani était de continuer l’aventure avec le Paris Saint-Germain…

Et pour preuve, il est indiqué que l’ancien attaquant de Naples a relancé Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi il y a trois semaines afin de prendre la température au sujet d’une éventuelle prolongation. Au vu des difficultés rencontrées par Mauro Icardi depuis le retour du confinement, le clan Cavani a certainement senti une ouverture et une possibilité de faire craquer le PSG avec un retour de l’Uruguayen, lequel aurait évidemment consenti une grosse baisse de salaire afin de revenir. Un timing tout de même assez incroyable, alors que le vestiaire, et même Neymar, avaient tenté de lui faire continuer l'aventure en juin, sans succès. Mais le club parisien a fermé la porte à Edinson Cavani, lui indiquant notamment qu’il était maintenant trop tard et que Leonardo ne reviendra pas sur son choix de tourner la double page Thiago Silva/Cavani. Une décision qui fera évidemment jaser chez les supporters, où l’ont commence sérieusement à douter du bienfait de ce choix au vu des difficultés de Mauro Icardi. Un constat d’autant plus valable que Choupo-Moting va partir et que la venue d’un attaquant semble indispensable durant ce mercato estival…